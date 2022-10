Ecco perché aprire un conto corrente per vincolare il denaro

Il risparmio fa parte del DNA degli italiani. Ci sono varie forme di risparmio, tra cui l’apertura di un conto corrente per vincolare il denaro, che prende il nome di conto deposito.

Cominciamo con le basi. Un conto deposito non è altro che un conto corrente bancario con funzioni limitate, il cui scopo principale è quello di ottenere elevati interessi sui fondi depositati, come quelli di Conto Arancio di ING.

I conti di deposito sono prodotti di puro investimento e questa è la principale differenza tra un conto di deposito e un normale conto corrente bancario.

Quasi tutti i conti deposito odierni non hanno costi di gestione e apertura, oltre a non consentire ai titolari il prelievo di somme che oltrepassano la liquidità disponibile.

Ma torniamo agli interessi. Conto Arancio offre attualmente il 2,5% di rendimento annuo lordo sulle somme depositate.

Basta aprire un conto corrente Arancio cliccando qui e decidere l’ammontare dell’importo da vincolare per 12 mesi.

Vincolare il denaro conviene: ecco perché

Il timore principale di chi vorrebbe vincolare il denaro su un conto deposito è di perdere le somme per diversi motivi.

Oltre al fatto che esiste il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, il quale garantisce ai consumatori fino a 100 mila euro, Conto Arancio è sinonimo di sicurezza in tal senso, soprattutto perché tutte le operazioni che avvengono sono pur sempre collegate al conto principale.

Per quanto riguarda il conto corrente principale, se viene attivato entro il 17/01/2023 il canone sarà a zero. Inoltre si possono accreditare sia lo stipendio che la pensione.

Entro il 31/12 si può richiedere la Carta di Credito MasterCard Gold senza pagare alcun canone per un anno, ma anche per gli anni successivi se verranno spesi mensilmente 500 euro. In caso contrario, il costo è di 2 euro al mese.

Il PIN della carta è personalizzabile, ci sono limiti di spesa, notifiche in tempo reale e si può pagare usando Apple Pay o Google Pay.

