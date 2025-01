Ecco perché l’hosting ideale per professionisti e agenzie è quello di Hostinger

In un mercato digitale sempre molto competitivo per i professionisti del settore è indispensabile poter fare affidamento a servizi di hosting performanti, affidabili e scalabili. Sono questi, infatti, a consentire di gestire al meglio la propria presenza online e quella dei propri clienti. Tra le tante realtà a cui fare riferimento Hostinger è quella che si rivela essere la migliore per questo tipo di necessità. Il piano Hostinger Pro, infatti, è espressamente pensato per unire funzionalità avanzate e prestazioni elevate a un interessante rapporto qualità-prezzo. I piani Hostinger Pro, infatti, sono in promozione a partire da 3,29€ al mese con sconti fino al 78%.

Cosa rende Hostinger Pro il servizio di hosting migliore per professionisti e web agency

Tra gli aspetti distintivi di Hostinger c’è innanzitutto la presenza di un’infrastruttura che utilizza server di ultima generazione che, uniti alle tecnologie più innovative, assicurano prestazioni eccellenti. La velocità di caricamento dei siti è sempre impeccabile anche in presenza di picchi di traffico.

Nonostante funzionalità premium Hostinger mantiene un’interfaccia semplice e con una grande facilità d’uso. Dal pannello di controllo, infatti, è possibile gestire in modo completo tutti gli aspetti dell’hosting, dall’attivazione di un account e-mail all’installazione di WordPress o WooCommerce.

C’è poi da considerare come Hostinger Pro offre una serie di funzionalità avanzate pensate appositamente per le esigenze di professionisti e web agency. Tra queste, emergono i backup giornalieri automatici, la protezione DDoS avanzata, il certificato SSL gratuito e la possibilità di creare ambienti di staging per testare le modifiche ai siti web prima di metterle online.

Una realtà accessibile con tre piani dedicati: Business a 3,29€ al mese per 48 mesi e tre mesi gratis (per un risparmio del 78%), Cloud Startup a 7,99€ al mese per 48 mesi e tre mesi omaggio (per un risparmio del 60%) e Cloud Professional a 13,99€ al mese per 48 mesi e tre mesi omaggio (per un risparmio del 65%).