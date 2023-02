Ecco perché un conto aziendale con IBAN italiano conviene

L‘IBAN è diventato lo standard unico per i trasferimento di denaro in Europa a partire dal 2014: la sua introduzione ha reso le transazioni bancarie tra Paesi Europei (e non solo) più veloci, semplici ed efficienti e attualmente più di 70 Paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema.

Le normative specifiche dell’UE garantiscono che i titolari di conti bancari non subiscano discriminazioni in merito all’origine geografica del proprio conto corrente, tuttavia questo principio può ancora essere limitato nella pratica da alcune preoccupazioni o insicurezze dei clienti riguardo l’invio di denaro ad un IBAN straniero.

Ma questo, premesso che la tua attività abbia sede e operi principalmente in Italia, non è l’unico motivo per cui dovresti scegliere un IBAN italiano.

Ecco perché scegliere un IBAN italiano

All’interno di un contesto aziendale, la scelta di utilizzare un conto corrente dedicato all’attività è essenziale per una gestione finanziaria efficiente. Se la propria attività ha sede in Italia e quindi opera principalmente nel territorio italiano, è consigliabile quindi utilizzare un IBAN italiano sia per questioni “pratiche”, che per risolvere eventuali problemi di diffidenza da parte dei clienti.

L’utilizzo di un IBAN italiano, infatti, rende possibile il pagamento delle imposte tramite modello F24 con addebito diretto sul conto corrente: operazione che non è possibile effettuare con un conto corrente estero. Usare un IBAN estero richiederebbe l’effettuazione di diversi bonifici per ogni tributo da versare, rendendo l’intero processo decisamente meno efficiente.

Per questo motivo, scegliere per la propria attività un conto aziendale con cassetto fiscale per servizi Entratel o Fisconline collegati direttamente all’Agenzia delle Entrate rappresenta un vantaggio importante e soprattutto conveniente, in grado di migliorare l’efficienza della gestione finanziaria e ottenere contemporaneamente un risparmio di tempo non indifferente.

Scegli Tot: il miglior conto aziendale

Tot è un conto aziendale moderno e completo, che offre una vasta gamma di servizi banking. Il conto Tot include un IBAN italiano, una carta di credito Visa Business, la possibilità di gestire incassi e spese, ma anche effettuare bonifici SEPA, gestire le utenze tramite il servizio SDD, pagare i modelli F24 online e il servizio pagoPA. In sintesi: tutte le esigenze finanziarie di una impresa, gestibili comodamente in un solo luogo.

Tot ha stretto una partnership con Banca Sella, che funge da istituto bancario depositario dei fondi. Grazie all’adesione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, i capitali dei clienti Tot sono protetti fino a 100.000 euro. La carta Visa Business, invece, è emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa, che permette di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

Apri Tot oggi stesso: il primo mese è gratuito e la registrazione richiede soltanto pochi minuti con verifica immediata dei documenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.