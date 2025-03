Echo Auto al 64% di sconto con le Offerte di Primavera Amazon

Ci vuole un attimo per rendere smart il tuo veicolo, aumentandone la sicurezza e rendendolo intelligente. Scegli Echo Auto, oggi in promozione al 64% di sconto. Questa occasione la trovi solo ed esclusivamente su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera dedicata a tutti i clienti Prime. Insomma, un vero e proprio affare da prendere al volo.

Questo dispositivo per Alexa a Mani Libere costa solo 24,99€, invece che i soliti 69,99€. Stiamo parlando dell’ultimo modello disponibile sul mercato, quindi aggiornato con tutte le ultimissime tecnologie e funzionalità avanzate. Un prodotto all’avanguardia, facile da installare e immediato da configurare. Arriva a casa tua con consegna gratuita.

Echo Auto quasi in regalo

Su Amazon l’ultimo modello di Echo Auto è quasi in regalo. Approfittane subito per acquistarlo al 64% di sconto! Si tratta di un’opportunità disponibile solo per la Festa delle Offerte di Primavera e per i clienti con abbonamento Prime attivo. Grazie a questo dispositivo puoi fare tantissime cose con la tua voce mentre sei in viaggio.

Avvia la riproduzione della tua musica preferita, effettua una chiamata o controlla la tua Casa Intelligente. Tutto questo e molto altro ancora lo puoi fare grazie all’integrazione di Alexa che ora è disponibile sul tuo veicolo, prima privo di assistente vocale.

Ordina ora il tuo a soli 24,99€!