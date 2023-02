Echo Buds di seconda generazione: SCONTO di 45 euro sugli auricolari con Alexa

Gli Echo Buds sono degli auricolari wireless di qualità con cancellazione attiva del rumore e compatibilità con Alexa che puoi acquistare oggi in sconto di 45 euro rispetto al prezzo ufficiale.

Con disponibilità e spedizione immediata, puoi anche pagare in 5 comodissime rate da 15 euro ciascuna per portarti subito a casa ad un prezzo conveniente queste ottime cuffie bluetooth.

Echo Buds 2: auricolari wireless di qualità con Alexa

Gli Echo Buds 2 sono stati progettati con driver di ottima qualità che ti offrono un audio nitido e bilanciato. Grazie al design in-ear aderiscono bene all’orecchio e con la tecnologia ANC limitano i rumori di sottofondo.

Piccoli, leggeri e resistenti al sudore, questi auricolari sono perfetti anche per l’attività fisica. Grande punto di forza è l’integrazione con Alexa che ti permette di sfruttare comandi vocali con cui ascoltare in streaming non solo musica, ma anche podcast e audiolibri.

L’autonomia garantita è fino a 5 ore di seguito con singola ricarica e fino a 15 ore complessive con la custodia a seguito. Ancora più importante: ti permettono di lasciare in tasca il telefono perché, compatibili con iOS e Android, ti fanno accedere facilmente ai rispettivi assistenti vocali Siri e Google.

Approfitta dunque dello sconto di 45 euro per portarti a casa gli Echo Buds 2 ad un gran prezzo. Non saprai più farne a meno.

