Echo di 4a generazione in offerta (-20%)

Echo di 4ª generazione torna in offerta su Amazon a soli 79,99€. Il ribasso del 20% produce uno sconto effettivo di 20,00€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Dai il benvenuto ad Alexa: Echo di 4ª generazione è perfetto

Tra i diversi dispositivi di Amazon, Echo di 4ª generazione è uno che merita attenzione. Semplice, compatto ed essenziale questo racchiude al suo interno tutto l'occorrente per dare il benvenuto ad Alexa all'interno della propria casa.

Più avanzato di Dot ma sprovvisto di schermo come Show, il prodotto oggi in offerta sblocca tutte le funzioni dell'assistente vocale ed è corredato di un potente altoparlante che non richiede altro.

Con la sola voce è possibile chiedere informazioni, sapere com'è il meteo e, cosa più importante, gestire i propri elettrodomestici smart.

In particolar modo, Alexa può essere personalizzata attraverso l'installazione di apposite Skill che vanno ad ampliare le sue funzionalità in base alle esigenze nutrite.

La configurazione è del tutto semplice: basta inserire la presa, collegare il dispositivo ad internet ed il gioco è fatto. Ovviamente per poter funzionare è indispensabile avere una linea WiFi in casa.

Sono supportate le principali app di streaming come Spotify, Deezer, Audible, Apple Music e molte altre ancora.

La versione in offerta è quella in colorazione Tessuto Antracite.

Echo di 4ª generazione è acquistabile su Amazon a soli 79,99€. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore qualora tu sia sottoscritto a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in circa una settimana.

Attenzione: il prodotto può essere spedito solo in territorio italiano e Città del Vaticano.