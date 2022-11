Echo Dot 3 in REGALO al Cyber Monday su Amazon

In occasione del Cyber Monday il prezzo di uno degli altoparlanti intelligenti più apprezzati di sempre è scontato del 64%. Infatti, l’intramontabile Echo Dot 3 lo acquisti a soli 17,99 euro, invece di 49,99 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon e puoi anche decidere di pagarla in 5 rate mensili a tasso zero da soli 3,60 euro l’una.

Echo Dot 3 a un prezzo incredibile

Vuoi rendere la tua vita più smart e quindi decisamente più comoda? Allora non devi assolutamente lasciarti scappare questa incredibile offerta legata al Cyber Monday di Amazon. Acquista ora Echo Dot 3 a soli 17 euro. Un prezzo esclusivo e vantaggioso. Puoi anche dividere l’importo di quest’ordine in 5 rate mensili senza interessi a partire da 3,60 euro l’una.

Non uscire di casa impreparato. Chiedi ad Alexa le previsioni della giornata. Ascolta le ultime notizie. Fai partire la tua musica preferita con un audio pazzesco. Gestisci i dispositivi compatibili con Casa Intelligente attraverso i comandi vocali o direttamente dall’app. Insomma, hai tutti gli ingredienti per divertirti. Adesso non ti resta che risparmiare. Acquistalo a soli 17 euro.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.