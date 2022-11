Echo Dot 5 a un prezzo STRACCIATO con il Black Friday Amazon

Il nuovissimo Echo Dot 5 lo acquisti a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro. È questo il regalo che Amazon ha voluto farti per il Black Friday. L’obiettivo è quello di lasciarti provare la nuova tecnologia dei suoi utilissimi e inimitabili altoparlanti intelligenti con Alexa integrata. Pensa, puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 24,99 euro l’una.

Acquistalo collegato già al tuo account Amazon, la configurazione sarà molto più veloce e immediata. Collegalo semplicemente alla corrente e alla tua rete WiFi. Potrai fin da subito interagire con Alexa per gestire tutti i tuoi dispositivi compatibili con Casa Intelligente. Accendi e spegni la luce senza alzarti, avvia la stufetta elettrica se hai freddo, accendi il fornetto e così via.

Echo Dot 5 in REGALO su Amazon per il Black Friday

Spendi solo 24€ per avere il fantastico Echo Dot 5. Lo trovi in offerta su Amazon per il Black Friday. Sarai davvero felice di attivarlo a casa tua o in ufficio. Grazie ai comandi vocali potrai chiedere ad Alexa qualsiasi cosa. Ad esempio, il meteo del giorno, le ultime notizie, i tuoi prossimi appuntamenti. Fai la lista della spesa o concludi un ordine su Amazon usando la tua voce.

Questo altoparlante intelligente è ancora più bello da vedere. L’audio è stato perfezionato garantendo bassi profondi e alti cristallini. Chiedi ad Alexa di riprodurre la musica che vuoi o di ascoltare un podcast. Con le innumerevoli skill potrai farle fare davvero tante altre cose che nemmeno immagini. Acquista Echo Dot 5 a soli 24,99 euro, invece di 59,99 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

