Echo Dot con Amazon Alexa e orologio integrato: sul comodino è WOW

Echo Dot è uno dei prodotti più apprezzati per inserire Amazon Alexa in casa tua. Questo modello è ancora più stravagante e utile grazie all’orologio integrato. Un’occhiata e sai subito che ora è. Per questo motivo in salotto o sul comodino è una fantasia visto che, dopotutto, puoi avere anche la funzione sveglia a portata di mano.

Non perdere lo sconto in corso per le ultime ore del Black Friday. Collegati su Amazon per approfittare del ribasso al 57% e acquista il tuo prodotto a soli 31,99€.

Le spedizioni? Naturalmente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Dot con orologio integrato: un vero e proprio spasso

Bello, funzionale e soprattutto perfetto per qualunque angolo della tua casa. Con Echo Dot e orologio integrato hai sempre tutto a portata di mano e nonostante Alexa ti risponda, in questo caso puoi vedere che ora è con una sola occhiata.

La cassa integrata dal volume esagerato e qualità eccezionale ti permette di spaziare in lungo e in largo con le funzioni dell’assistente vocale. Puoi gestire i dispositivi collegati ma anche:

riprodurre contenuti musicali;

chiedere di impostare timer, sveglie;

sveglie; creare routine;

creare liste della spesa;

chiedere informazioni su la qualunque;

su la qualunque; effettuare chiamate ad amici e familiari.

Per non fartene mancare neanche una, questo modello ha anche un sensore della temperatura integrato che per la tua smart home è un toccasana.

Allora, cosa aspetti? Approfitta delle ultime ore di Black Friday su Amazon e acquista Echo Dot subito. Con appena 31,99€ diventa tuo, aggiungilo al carrello.

