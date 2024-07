Echo Dot di 5ª generazione, sconto IMPERDIBILE 48% per i Prime Day

Non fare a meno di Amazon Alexa in casa quando hai la possibilità di dare il benvenuto a un prodotto così eccellente come Echo Dot. Questa versione di quinta generazione non ti fa mancare proprio niente tra le mani ma anzi, ti mette a disposizione un prodotto da utilizzare tutti i giorni attraverso la tua voce.

Il Prime Day 2024 ti permette di concludere un affare con uno sconto del 48% sul prezzo di listino. Porta a casa il tuo prodotto a soli €26,99 con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Echo Dot di quinta generazione per un tocco Smart alla tua casa

Echo Dot è un dispositivo eccellente da introdurre in casa per dare il benvenuto ad Amazon Alexa o allargare il raggio di un possibile dispositivo che già possiedi. Con le sue dimensioni ridotte la sua forma tonda, puoi posizionarlo un po’ dove vuoi senza alcun problema visto che sta bene in camera da letto così come in salotto.

È dotato di una super cassa che puoi usare anche con Bluetooth per riprodurre canzoni dal tuo telefono senza dover per forza usare Spotify o Amazon Music. Con un comando vocale chiedi ad Alexa di poter gestire i dispositivi collegati, informazioni, programmare routine o impostare sveglie e promemoria o ancora riprodurre contenuti multimediali.

Poi personalizzare altresì le funzioni sfruttando le Skills che scarichi direttamente dall’applicazione sullo smartphone così da rendere ancora più unico il tuo prodotto.

