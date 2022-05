Echo Dot, due è meglio di uno (con coupon)

Acquistare un Echo Dot significa portarsi Alexa in una stanza; acquistare due Echo Dot significa invece portarsi Alexa in casa, utilizzandola in più ambienti e potendo così vivere un’esperienza ben più completa con l’assistente vocale. Chi già conosce Alexa ed Echo Dot ben sa di cosa si stia parlando: in camera da letto è una sveglia, in salotto è una colonna sonora per la propria giornata, in cucina è l’alert per la pasta che cuoce, in ufficio è promemoria e previsioni del tempo, eccetera. Ecco perché avere più Echo Dot per la casa significa vivere un’esperienza smart completa.

Due Echo Dot, ecco come

Ma per averne di più bisogna approfittare delle offerte, come quella odierna che consente di far propria una coppia di Echo Dot di quarta generazione ad un prezzo del tutto speciale. Primo, da 59,99 euro il prezzo scende a 29,99 euro: 50% di sconto immediato. Secondo, chi ne acquista due vede dunque il prezzo passare da 120 euro a 60, ma non solo: applicando il codice coupon ECHODOT4 il prezzo scende di 10 euro ulteriori. Invece di 120 euro, insomma, è possibile avere una coppia di Echo Dot a soli 49,98 euro.

Potrai accendere e spegnere lampadine, avviare Spotify, porre quesiti, giocare e molto altro ancora, senza preoccuparti della stanza in cui sei: avere (o regalare) più Echo Dot significa portare in casa un sistema smart diffuso con il quale interagire per tutta la giornata. Farlo oggi, inoltre, significa risparmiare.

Un ulteriore coupon è inoltre disponibile sull’Echo Dot con orologio, modello particolarmente apprezzato per chi ne vuole uno in camera da letto: in questo caso il codice da utilizzare è DOTOROLOGIO ed il prezzo della coppia scende da 140 euro a 59,98 euro.

Uno in camera da letto e uno in cucina. Oppure uno in salone e uno in ufficio. Dove vuoi, insomma, purché Alexa sia sempre alla portata.

