Echo Dot raddoppia e aggiunge una presa Smart: prezzo Black Friday

Non attendere il Black Friday se il tuo obiettivo è quello di acquistare un dispositivo Amazon. Con le offerte anticipate hai l’occasione di portare a casa il kit base che comprende due Echo Dot di 5ª generazione e una presa smart Sengled con un click. Grazie a questo sistema rendi la tua casa immediatamente connessa e al passo con i tempi. Puoi acquistarlo a soli 54,98€ su Amazon risparmiando 58€ sul prezzo degli acquisti singoli.

Echo Dot e kit base: tre prodotti a prezzo irrisorio

Rendere la casa intelligente è un attimo quando acquisti i giusti prodotti. Inizia con un assistente vocale che ti consente di gestire tutto al meglio e per questo compito scegli Amazon Alexa che è la migliore in assoluto. Per farlo il kit base ti offre quello di cui hai bisogno: due Echo Dot di 5ª generazione e una presa smart Sengled.

Gli Echo Dot sono comodi e pratici da mettere in qualsiasi ambiente. Hanno una forma rotonda con dimensioni compatte per non essere di troppo e allo stesso tempo offrirti un suono immersivo e potente. Puoi usare la cassa integrata anche in modalità Bluetooth ma se hai un abbonamento Spotify o Amazon Music ti serve un solo comando vocale per dare via alla riproduzione.

Non solo musica ma anche audiolibri, informazioni, routine, promemoria e sveglie e ancora la gestione dei dispositivi connessi. Puoi aggiungerne quanti ne vuoi iniziando dalle luci, passando dai termostati e rendendo la casa ancora più sicura con telecamere e sensori di allarme. Sul commercio ci sono migliaia di prodotti che sono completamente compatibili.

Ma se hai già un prodotto a casa che ti piacerebbe gestire tramite Alexa ma non è compatibile, ecco che entra in gioco la presa smart Sengled. Con questa trasformi qualsiasi dispositivo in un prodotto di ultima generazione e lo accendi, gestisci e spegni da remoto o con un comando vocale. Usalo come un semplice adattatore tra la presa di corrente e quella del tuo prodotto. Il gioco è fatto.

A soli 54,98€ su Amazon, il kit base che comprende Echo Dot di 5ª generazione + presa Sengled è un affare. Collegati e risparmia 58€ sugli acquisti singoli.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.