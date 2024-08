Echo Dot: SCONTI FINO A -50%, da solo o in bundle

C’è un’offerta a tempo su Amazon che vale la pena segnalare su queste pagine: è quella che propone la quinta generazione di Echo Dot in forte sconto. Lo smart speaker con Alexa è in promozione da solo oppure in bundle con alcuni dispositivi dedicati alla smart home. C’è anche la consegna a domicilio prevista già entro domani, sempre gratuita per gli abbonati Prime.

L’offerta a tempo di Amazon su Echo Dot

Dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, è l’ideale per l’ascolto della musica in streaming e dei podcast da piattaforme come Amazon Music, Audible, Apple Music e Spotify. Come gli altri modelli del catalogo, supporta anche l’interazione tramite comandi vocali ed è fornito di protezioni per la privacy, incluso un pulsante che disattiva elettronicamente i microfoni. Il design è elegante e minimalista, in modo coerente con la gamma. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

L’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva, meglio approfittarne ora) ti permette di acquistare l’Echo Dot di quinta generazione al prezzo finale di soli 34,99 euro. Il forte sconto è applicato in automatico, non servono coupon né codici promozionali. Puoi anche scegliere tra le colorazioni Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte quella che preferisci, la spesa non cambia.

Abbiamo anticipato in apertura alcuni bundle molto convenienti che uniscono lo smart speaker ad altri dispositivi e accessori per la casa. Per tutti c’è la disponibilità immediata. Eccoli.

Lampadina LED smart a colori + Echo Dot a 39,99 euro (-50%);

presa intelligente con Alexa + Echo Dot a 39,99 euro (-50%);

citofono smart Ring Intercom + Echo Dot a 74,99 euro (-40%).