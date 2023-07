Metti in ordine i tuoi Echo Dot con questo supporto a 4€

Acquista ora il Supporto per Echo Dot 3 a soli 4,99 euro, invece di 19,99 euro. Con il 75% di sconto lo acquisti subito su Amazon risparmiando notevolmente. Tra l’altro si tratta di un prodotto certificato “Made for Amazon“, quindi hai la certezza che si adatta perfettamente al tuo dispositivo e che le componentistiche sono di alta qualità. Semplice da utilizzare, si installa in pochi minuti.

All’interno della confezione trovi anche le viti incluse per un montaggio veloce e preciso. Se però non vuoi “fare buchi” su legno e cartongesso o parete (con l’aggiunta di appositi tasselli), hai anche delle potentissime Command Strip 3M. Queste speciali strisce adesive ti assicurano una salda presa senza pericoli. Ovviamente è necessario pulire per bene la superficie e asciugarla prima di applicarle.

Supporto per Echo Dot 3 a soli 4€: è la fine del mondo

Grazie a questo Supporto per Echo Dot 3 ottieni un aspetto ordinato del tuo assistente vocale con Alexa integrata. Infatti, non solo si aggancia perfettamente per essere posizionato anche come se fosse un lampadario, ma ha anche una base che permette di avvolgere il cavo così da avere una postazione il più possibile pulita alla vista. Grazie a questo prodotto ottieni più spazio libero sul tuo piano di lavoro in sala, cucina, ufficio, bagno, camera e ovunque.

Acquistalo ora a soli 4,99 euro, invece di 19,99 euro. Scegli il risparmio abbonandoti a Prime. Attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.