Echo Dot, ultimo modello scende a soli 25€: occasione di Natale

Se vuoi aggiungere Amazon Alexa in casa non fare a meno di Echo Dot in questa versione ultimo modello che rende l’utilizzo ancora più eccellente. Piccolo e da mettere ovunque in casa con un suono potente e di alta qualità. Dai il benvenuto all’assistente più famoso al mondo con un solo acquisto e approfitta della promozione. A soli 25€ puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto del 62% sul prezzo di listino che annienta il prezzo di partenza. Cosa aspetti? Aggiungilo al carrello.

Echo Dot di ultima generazione: un prodotto eccellente

Viste le dimensioni che ha, Echo Dot lo puoi mettere un po’ ovunque in casa per non dover far a meno di Alexa e delle sue funzioni. Sta bene in cucina così come nel salotto e persino in camera da letto. In altre parole, dove ne hai bisogno lo installi. In fin dei conti devi solo collegarlo alla presa di corrente quindi di cosa hai timore?

L’ultimo modello, quello in questione, è dotato di un sistema audio a tutto tondo con una cassa da usare anche in Bluetooth e suono sia ricco che avvolgente. Chiama all’attenzione Alexa, chiedile di riprodurre un brano e goditi le tue canzoni preferite senza rinunciare a niente.

Non mancano all’appello tutte le classiche funzioni quindi gestisci i prodotti collegati, ricevi informazioni, fissa appuntamenti o sveglie oppure aggiungi mille altre caratteristiche attraverso le skills con cui personalizzi l’assistente fino al più piccolo dettaglio.

Con un prodotto come questo in casa? Rendi la tua abitazione immediatamente smart e accessibile.

A soli 25€ su Amazon, Echo Dot di ultima generazione è disponibile a prezzo non speciale… di più! Approfitta di questo sconto del 62% sul prezzo di listino per completare l’acquisto subito.

Come sempre, ricorda che delle spedizioni non devi preoccuparti considerato che è sufficiente un abbonamento Amazon Prime per averle sempre gratuite e rapide.