Echo Flex a 14€ è la rivoluzione che manca in casa tua

Tra tutti i dispositivi di Amazon, Echo Flex è senza ombra di dubbio il più piccolo e persino il più comodo sotto certi punti di vista. Attualmente oggetto di promozione sull'e-commerce stesso, puoi portartelo a casa a una frangente del suo prezzo originale visto che costa appena 14,99€. Ti basta attaccarlo alla spina ed hai subito l'assistente vocale più famoso al mondo a tua disposizione che ti offre aiuto e intrattenimento.

Per chi stato pensato? Per te che hai poco spazio e vuoi testare Alexa o, ad esempio, per allargare il suo raggio nella tua abitazione se già possiedi un dispositivo più avanzato.

Con le spedizioni Prime ad arrivare a casa ci mette o.2 secondi e non paghi neanche un singolo euro in più.

Echo Flex: di cosa è capace questo mini dispositivo intelligente

Il design lineare ti permette di attaccarlo alla spina senza trovare un posto in cui sistemarlo. Con la grandezza di un diffusore per ambienti, diventa subito attivo una volta che lo configuri con la rete WiFi della tua casa e scarichi l'applicazione sul tuo smartphone. Praticamente nel giro di 5 secondi sei già pronto per chiedere ad Alexa com'è il meteo e tutto il resto.

Questo prodotto è stato pensato, come già ti ho rivelato, per allargare il raggio d'azione dell'assistente vocale in tutti gli ambienti del tuo appartamento. Ciò non significa, però che non puoi utilizzarlo da solo. Unico punto che devi tenere a mente è che sì: è dotato di una cassa integrata ma è meno potente di quella che trovi su Dot quindi se vuoi ascoltarci la musica forse non è proprio il più adatto.

Tutte le altre funzioni rimangono invariate e anzi, grazie all'entrata USB installata nella parte inferiore puoi installare moduli aggiuntivi come rilevatori di movimento e luci notturne.

Cosa aspetti ad acquistare il tuo Echo Flex? In promozione su Amazon costa appena 14,99€ con spedizioni gratuite.