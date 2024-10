Echo + lampadina Philips per casa smart: un solo acquisto e in sconto

Casa smart? Ti serve fare un solo acquisto per trasformare la tua in una di ultima generazione. Tutto possibile con la combo che unisce Echo di 4ª generazione alla lampadine Philips Hue. Gestisci i dispositivi con la voce e dai il benvenuto ad Amazon Alexa che beh, fa una sostanziale differenza. Puoi acquistare i due dispositivi a soli 119,99€ su Amazon con uno sconto del 16%, approfittane ora.

Echo + lampadina Philips: come rendere casa smart

È praticamente il kit base per rendere ogni casa intelligente e di ultima generazione. Questo acquisto combinato apporta un mondo di comodità al tuo appartamento con una facilità disarmante.

Infatti basta collegare Echo alla presa di corrente e configurare Amazon Alexa per avere un assistente che soddisfa ogni esigenza. Con un semplice comando vocale puoi:

riprodurre musica e contenuti multimediali;

e contenuti multimediali; creare routine e programmazioni;

e programmazioni; creare promemoria e sveglie;

chiamare amici e familiari;

personalizzare vari aspetti con le skills;

vari aspetti con le skills; gestire i dispositivi collegati.

In merito a questi ultimi, la lampadina Smart HUE di Philips rientra esattamente nella categoria. Con attacco e27 la monti su una qualunque lampada da tavolo o lampadario compatibile ed hai una fonte di luce da poter gestire sia tramite app che comando vocale. Nulla ti vieta di acquistarne altre in un secondo momento e sperimentare in mille modi diversi.

Echo ha delle dimensioni compatte e con la sua forma rotonda è perfetto per qualunque ambiente. Puoi metterlo sia in salotto che in camera da letto e non farne mai a meno.

A soli 119,99€ su Amazon, la combo Echo + Philips Hue è quella da acquistare per una casa smart con un solo click. Approfitta dello sconto del 16% che ti strizza l’occhio e ti fa risparmiare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.