Echo Pop a soli 17€: residui di PRIME DAY

La Festa delle Offerte Prime sembra non sia terminata con alcuni prodotti! Approfitta di qualche residuo che ti permette di risparmiare. Acquista il nuovo Echo Pop a soli 17 euro, invece di 54,99 euro. Si tratta di un’occasione speciale per ricevere a casa tua, con consegna gratuita, questo altoparlante intelligenze votato alla musica. Con una cassa audio davvero potente, unisce musica e Alexa per una combinazione perfetta.

Echo Pop a 17€ è un REGALO

Abbiamo poco da commentare su questa incredibile offerta. Il nuovo Echo Pop a 17 euro è un vero spasso. L’occasione per metterne uno in ogni stanza calda della casa. Così hai tutta la musica che vuoi in alta qualità e Alexa pronta a fare tutto quello che chiedi. Gestisci le tue playlist, crea routine speciali, rimani informato sulle ultime notizie e sul meteo, registra appuntamenti e calendario, fai la lista della spesa e comanda i dispositivi compatibili a Casa Intelligente.

Fai di tutto con questo gioiellino. Acquistalo subito a soli 17 euro, invece di 54,99 euro. Questo 69% è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

