Echo Pop costa SOLO 17€ su Amazon: è il minimo storico dopo il Black Friday!

Anche dopo il Black Friday l’altoparlante intelligente Echo Pop risulta disponibile in offerta su Amazon a un prezzo eccezionale. Dopo avere ripreso dal medesimo portale la promozione imperdibile su Nothing Phone (2) con un risparmio doppio, è il momento di vedere nel dettaglio l’unico sconto ancora attivo sull’ultimo dispositivo rilasciato da Alexa.

Echo Pop ancora in offerta solo per oggi

Solo fino alle 23:59 di oggi, 30 novembre 2023, Echo Pop nella colorazione Antracite risulta in vendita a un prezzo eccezionale. Per chi non lo sapesse, questo altoparlante Bluetooth intelligente dotato di Alexa è noto per un design più compatto, pur rimanendo capace di offrire un suono ricco in qualsiasi ambiente oltre alle capacità dell’assistente vocale.

Ad Alexa è possibile chiedere quindi di riprodurre musica, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri ancora. Si possono impostare timer, effettuare chiamate, controllare i dispositivi intelligenti nella propria casa e molto altro. Insomma, è un ottimo compromesso tra il prezzo più basso, il design più moderno e snello, e le funzionalità che i device Echo ci offrono già da diversi anni.

Il prezzo di lancio di 54,99 euro viene quindi abbassato a 17 euro grazie a uno sconto ben superiore al 50%. Il minimo storico registrato in precedenza al Black Friday era di 34 euro; pertanto, è come se si trattasse di un risparmio fino a metà prezzo. La consegna avviene gratuitamente in un giorno per i clienti Prime.

