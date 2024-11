Echo POP disponibile a prezzo Black Friday: anticipo sconti su Amazon

Se vuoi acquistare un dispositivo Amazon e stavi aspettando il Black Friday, non perdere tempo. Su Amazon hai già l’occasione del secolo potendo scegliere Echo POP a prezzo esclusivo. In realtà, nel caso in cui volessi acquistarne due, puoi farlo usando il codice ECHOPOP entro il 20 novembre.

Ricapitolando, oggi puoi portare a casa da Amazon:

un solo POP a soli 37€ con sconto del 33%.

con due POP a soli 37,98€ con codice ECHOPOP al checkout.

Echo POP: 2 al prezzo di uno con il codice Black Friday

Echo POP è il più piccolo della linea ma non per questo scende a compromessi con la potenza e la qualità. È il dispositivo Amazon perfetto da mettere in qualsiasi ambiente in casa e con il suo colore pastello è anche carino a vedersi. Come vedi ha un design diagonale che permette alla cassa Integrata di disperdere il suono in modo ottimizzato guadagnando in qualità.

Con Amazon Alexa al suo interno hai un assistente vocale in grado di fare la qualunque. Riproduci musica o audiolibri o ancora gestisci i tuoi dispositivi collegati, chiama amici e familiari e perché no, crea anche routine o chiedi informazioni.

Non hai limiti di utilizzo visto che puoi scaricare le skills che riescono ad allargare ulteriormente il raggio di utilizzo del tuo dispositivo. Gestisci ogni opzione dall’applicazione Alexa su smartphone e il gioco è fatto.

Ti segnalo che la cassa integrata può essere utilizzata anche in modalità Bluetooth per riprodurre contenuti anche senza abbonamenti ad Amazon Music e Spotify.

Con questa promozione esclusiva su Amazon, puoi acquistare Echo POP approfittando di una doppia promozione. Scegli se optare per:

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.