Echo POP ma scoppia anche il prezzo: Alexa e musica in super sconto

Echo POP è uno dei dispositivi di Amazon. Lo metti in casa e non fai a meno del tuo assistente vocale nel quotidiano. Viste le dimensioni che ha, è comodo sia in salotto che in camera da letto, sta a te decidere il da farsi. Non ne puoi fare a meno se ti piace ascoltare la musica con Alexa perchè la sua cassa integrata è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti.

Echo POP, musica e Alexa sempre a tua disposizione

Il vantaggio di Echo POP è che ha delle dimensioni compatte e può essere posizionato ovunque in casa. Ebbene sì, ogni spazio che hai a disposizione potrebbe essere perfetto: se ti convince e ti mette a disposizione il tuo assistente, perché no? Ha questo design più carino rispetto ai modelli passati perchè ha un taglio obliquo e dei colori tra cui scegliere per essere sì un vantaggio ed evitare l’effetto pugno in un occhio con l’arredamento.

In ogni caso la sua potenza è all’interno dove Amazon Alexa ti offre ogni vantaggio. Puoi personalizzare l’assistente con le skills, gestire i dispositivi connessi come domotica e simili, chiederle informazioni, riprodurre musica e audiolibri, impostare promemoria e sveglie… I suoi utilizzi sono veramente tantissimi per poterteli elencare.

Compatibile con i maggiori servizi come Spotify, Prime Music e così via, POP non ti mette alcun limite ma anzi, ti fa sentire i tuoi brani preferiti con una qualità elevata per non dover collegare impianti esterni (nel caso puoi farlo).

