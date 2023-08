Echo Pop a meno di metà prezzo: senti come suona l'offerta

L’ultimo arrivato nel catalogo di smart speaker con Alexa, il modello Echo Pop, è protagonista oggi di uno sconto del 55% su Amazon che permette di acquistarlo a meno di metà del prezzo di listino. Compatto e dal design minimalista, è adatto anche e soprattutto alle stanze della casa più piccole come la camera da letto.

Sconto 55% per il nuovo Echo Pop

Integra un altoparlante a diffusione anteriore da 1,95 pollici. Sulla parte superiore trova posto un indicatore luminoso che diventa blu quando il microfono si attiva ed è in ascolto. Ovviamente, è garantito il pieno supporto allo streaming della musica (Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e così via), dei podcast e degli audiolibri, così come al controllo della smart home per interagire tramite comandi vocali con impianti di illuminazione e altro. Per quanto riguarda la connettività, impiega le tecnologie Wi-Fi e Bluetooth Low Energy. Tutto questo in dimensioni pari a 99x83x91 millimetri e con un peso che si attesta a 196 grammi. Per saperne di più consultare la scheda del prodotto.

È possibile scegliere tra diverse colorazioni della finitura, così da poterlo adattare al meglio allo stile di arredamento della propria abitazione: sono Antracite, Bianco ghiaccio, Verde petrolio (visibile qui sopra) e Lavanda (nell’immagine di apertura). In ogni caso, la spesa non cambia, è sempre ridotta a soli 24,99 euro grazie allo sconto del 55% proposto oggi. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne senza perdere tempo.

Vale infine la pena segnalare che Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita in un solo giorno (in esclusiva agli abbonati Prime). Ciò significa che, scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo smart speaker sarà consegnato direttamente a casa già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva.

