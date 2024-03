Echo POP per un tocco di colore e una casa SMART, sconto 45% BOMBA

La Festa delle Offerte di Primavera fa diventare la tua casa smart. Come? Parti con un assistente virtuale e scegli Amazon Alexa perché non c’è alternativa migliore. Porta un tocco di colore con una sola mossa grazie ad Echo Pop che ti mette tutto a disposizione con un solo acquisto.

Prezzo extra contratto con gli sconti in corso. Approfitta subito del 45% di sconto in pagina e porta a casa il tuo dispositivo a soli 29,99€, è la tua occasione.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo POP, il tuo tocco di smart e di colore in più

Amazon Alexa è senza ombra di dubbio l’assistente virtuale su cui puntare. Famoso in tutto al mondo non solo ha una compatibilità avanzata con i dispositivi sul mercato ma ha anche tutta la sua sapienza dalla sua parte. Con Echo POP hai un prodotto che è perfetto per iniziare in casa o per allargare il raggio dei prodotti che già possiedi.

In modo particolare ha delle dimensioni perfette per essere posizionato ovunque tu voglia come in salotto ma anche in camera da letto. La sua particolarità? Questo taglio diagonale che serve ad indirizzare l’audio al meglio. Infatti ha una cassa integrata con cui ascolti musica a tutto volume senza perderti nella bassa qualità, ma anzi…

Usa la voce per chiedere ad Alexa informazioni, riprodurre contenuti, gestire i dispositivi collegati e creare promemoria, sveglie e così via. Con le skills puoi anche aggiungere funzioni in più e che si adattano alle tue esigenze.

Cosa aspetti? Le potenzialità scommetto che le conosci già tutte. Non perdere la tua occasione e porta a casa il tuo Echo POP a soli 29,99€ con gli sconti di Primavera su Amazon.

