Echo Show 10, doppia scelta: nero o bianco ghiaccio?

Da oggi Amazon Echo Show 10 è disponibile nelle versioni nera o bianco ghiaccio, raddoppiando quindi la disponibilità antecedente. La nuova release bianca consente una miglior integrazione in molti ambienti dal design più moderno, in particolare nelle cucine, ove con maggior probabilità il nuovo Echo può essere ospitato.

C'è un motivo specifico per cui l'Echo Show 10 ben si adatta all'ambiente della cucina: lo schermo è in grado di ruotare attorno ad un perno posteriore, seguendo così l'utente durante i propri spostamenti. Nessun ambiente, come la cucina, vede le persone attive, in movimento ed in contatto con Alexa per musica, ricette, informazioni, videochiamate e quant'altro. Ecco perché proprio in cucina, quindi, il movimento si fa importante ed il colore bianco può fare la differenza.

In entrambi i colori il prezzo è pari a 249 euro, giustificati tanto dall'ampiezza dello schermo (che sostituisce un tablet), quanto dall'audio posteriore (di alta qualità e potenza), quanto dal movimento con tracking degli spostamenti nel locale (permettendo quindi di seguire le informazioni a schermo anche se si hanno le mani impegnate in altro).

Ma non solo: grazie all'app Alexa è possibile guardare da remoto le immagini sulla videocamera del dispositivo, cosa che consente di usare l'Echo 10 anche come cam di videosorveglianza. Da remoto si potrà ruotare lo schermo con le dita per visionare l'intero ambiente: in aggiunta a tutte le caratteristiche precedenti, quest'ultima ben giustifica il prezzo di un device che rappresenta l'attuale non-plus-ultra del mondo di Alexa.