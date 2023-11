Echo Show 10 si muove con te: telecamera, display, funzioni TOP (-30%)

Echo Show 10 è il prodotto da mettere in casa. Se in questo Black Friday ti è venuta voglia di avere un dispositivo Amazon nel tuo appartamento, scegli uno dei modelli più avanzati e non farne mai più a meno. Utile, pieno di risorse e soprattutto intelligente. Insomma, i pregi di Amazon Alexa li conosci bene, perché farne a meno?

Collegati immediatamente su Amazon per approfittare di questo sconto del 30% con un colpo solo. Porti a casa il tuo acquisto a soli 189€ per un affare unico e inimmaginabile. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 10, il dispositivo di Amazon che si muove con te

Intelligente sotto tutti i punti di vista, Echo Show 10 è un prodotto che fa avverare tutti i tuoi sogni. Non solo hai a disposizione Amazon Alexa con tutte le funzioni più famose ma anche un prodotto che segue i tuoi movimenti… letteralmente. In base a dove sei, lui rotea sul posto e orienta il display per farti avere sempre una visione dei contenuti senza limiti.

Il display intelligente, infatti, ti permette di effettuare videochiamate, guardare contenuti in streaming, visualizzare informazioni ma anche creare delle gallerie fotografiche da mettere sempre in mostra. La presenza dell’obiettivo ha un doppio utilizzo: o la usi per rimanere in contatto con amici e famiglia oppure la sfrutti come videocamera di sicurezza per sapere cosa accade in casa.

Ovviamente non mancano all’appello le altre funzioni come gestione dei dispositivi connessi, creazione di timer e sveglie e così via.

La cassa integrata è bella potente e di qualità così anche con la musica non scendi a compromessi.

Quindi cosa fai? Se sei interessato collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Echo Show 10 a soli 189€ con sconto del 30%.

