Echo Show 10 si sposta con te: Alexa e schermo gigantesco (-26%)

Certo che se usi Amazon Alexa ogni giorno e stai cercando un dispositivo che possa offrirti ancora di più, Echo Show 10 è quello che fa al caso tuo. Eccezionale e comodo, con il movimento integrato così si sposta con te offrendoti sempre la visione ideale dei contenuti. Mettilo ovunque in casa e non farne a meno. Puoi acquistarlo a soli 199,99€ su Amazon con uno sconto del 26% ora disponibile, non perdere la tua occasione.

Echo Show 10: il dispositivo di Amazon di cui non fare a meno

Fa sempre parte della linea di Amazon ma Echo Show 10 è speciale in un modo tutto suo. Come il resto della linea Show, monta un display intelligente che qua raggiunge i 10 pollici. Un po’ come un tablet a tua completa disposizione per poter avere anche un feedback visivo dei comandi che impartisci ad Amazon Alexa.

Grazie a questa aggiunta puoi benissimo goderti contenuti in streaming, visualizzare direttamente i video in diretta di eventuali telecamera che hai dentro e fuori casa oppure intrattenere videochiamate con amici e parenti grazie alla webcam integrata.

Il vero punto focale del dispositivo, tuttavia, è il movimento integrato. Grazie al sensore, Echo capisce in che direzione ti trovi e ruota su se stesso per offrirti sempre e comunque una visione ottimizzata dello schermo. Questa feature torna utilissima, ad esempio, se sei in cucina e stai seguendo una ricetta ma anche in tante altre occasioni.

Rimane invariata la potenza di Alexa che risponde alle tue domande, fissa promemoria, trova soluzione e riproduce canzoni con la cassa integrata di ultima generazione.

A soli 199,99€ su Amazon, Echo Show 10 è un prodotto eccellente di cui non fare a meno. Se lo stavi aspettando in sconto, approfitta del ribasso del 26% e compralo ora.

Le spedizioni, come sempre, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.