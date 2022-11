Echo Show 15: sconto super e tasso zero solo su Amazon

Echo Show 15 è il nuovissimo schermo intelligente Full HD da 15,6 pollici per organizzare la tua vita in modo smart. Acquistalo subito a soli 199,99 euro, invece di 249,99 euro. Risparmi 50 euro grazie alle offerte Black Friday di Amazon. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero da 40 euro l’una. Sbrigati però perché potrebbe terminare da un momento all’altro.

Grazie alla possibilità di personalizzarlo, nessuno in famiglia potrà perdere di vista gli impegni. Potrai appenderlo alla parete con una base di supporto sia in verticale che in orizzontale. Scegliendo quali widget visualizzare sulla schermata iniziale, vedrai a colpo d’occhio tutte le informazioni più importanti.

Echo Show 15 in super offerta con il Black Friday di Amazon

Ti basterà dare uno sguardo al tuo Echo Show 15 per sapere cosa devi fare. Inoltre, potrai scrivere delle note ai tuoi famigliari, aggiornare la lista della spesa o le cose da fare e visualizzare calendari e promemoria. Ovviamente non manca nemmeno Alexa alla quale puoi chiedere quali widget aggiungere.

Ogni membro della tua famiglia potrà creare il suo profilo e utilizzare il suo Visual ID e ID Vocale per farsi riconoscere da Alexa e visualizzare le informazioni relative. Gestisci in modo ancora più comodo e pratico i tuoi dispositivi compatibili con Casa Intelligente. Li avrai tutti sul suo ampio schermo. Acquistalo ora a soli 199 euro. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.