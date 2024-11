A sorpresa, il nuovo Echo Show 21 con Alexa e Fire TV

Lo smart display con Alexa più grande del catalogo Amazon è ufficiale: il nuovo Echo Show 21 è appena stato presentato ed è già in vendita. Con la sua diagonale da 21 pollici e la risoluzione Full HD, può essere appeso alla parete (il supporto è incluso nella confezione) oppure posizionato su una qualsiasi superficie con lo stand regolabile (venduto separatamente).

Amazon presenta il nuovo Echo Show 21

Non manca ovviamente la tecnologia Fire TV integrata per la riproduzione dei contenuti multimediali. Le dimensioni sono 54x34x3,8 centimetri, il peso si attesta a 4,9 chilogrammi. Sulla parte frontale trova posto una fotocamera da 13 megapixel con copertura per la tutela della privacy. Sul fronte audio ci sono due woofer da 2 pollici e due tweeter da 0,6 pollici. La connettività è Wi-Fi e Bluetooth, ogni operazione è gestita dal processore octa-core con motore di rete neurale Amazon AZ2. C’è anche il telecomando con microfono per interagire con l’assistente tramite comandi vocali. Per conoscere tutti gli altri dettagli a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità in dotazione, dai uno sguardo alla descrizione completa.

L’interfaccia è personalizzabile e studiata per costituire una dashboard intelligente, offrendo l’accesso ai contenuti multimediali, al controllo dei dispositivi presenti nella smart home e alle informazioni da condividere con gli altri membri della famiglia, ad esempio i promemoria. All’occorrenza, può diventare una cornice digitale e mostrare i ricordi fotografici.

È già disponibile per l’acquisto al prezzo di 439,99 euro. La disponibilità è immediata con la consegna gratuita prevista in un paio di giorni. Il supporto premium regolabile è venduto separatamente al prezzo di 109,99 euro.