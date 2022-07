Echo Show 5: Alexa da vedere, sconto MAXI da toccare

Uno lo prendi per casa tua, uno lo prendi per la tua dolce metà. Uno lo prendi per il fratellino, l’altro per la sorellina. Uno lo prendi per quel regalo di compleanno, l’altro te lo tieni sul comodino. Uno lo prendi già in vista di Natale, l’altro vien da sé grazie allo sconto extra di queste ore di avvicinamento al Prime Day.

Il classico “paghi uno prendi due” (e anche qualcosa di più), applicato però ad un dispositivo come l’Echo Show 5 dove la quantità fa la differenza poiché dissemina medesimo servizio in più ambienti rivelandosi maggiormente pervasivo ed efficace. In camera da letto può essere sveglia ed in cucina può essere timer, ma in entrambi può essere finestra sul citofono, schermo per la videosorveglianza, altoparlante per la musica, intelligenza per ottenere informazioni, agenda per il meteo e gli appuntamenti, nonché molto altro ancora.

Comprarne uno costa 84,99 euro, comprarne due costa 67,98 euro. Non c’è molto da aggiungere di fronte a sconti di questo tipo. La webcam frontale, Alexa ed una connessione rendono il device ottimale anche per le videochiamate, il che motiva una volta di più l’acquisto in coppia da smezzare con amici e parenti.

L’offerta scadrà con la fine del Prime Day alla mezzanotte di mercoledì 13 luglio: per poter ottenere lo sconto occorre inserire una coppia di Echo Show 5 nel carrello e quindi indicare il codice sconto “ECHOSHOW5” in fase di pagamento. Si tratta di uno sconto in esclusiva per gli utenti Prime, ma ormai è chiaro come aggirare questo limite sia estremamente facile: è sufficiente iscriversi oggi ad Amazon Prime, approfittare del primo mese gratuito e quindi cancellarsi prima della scadenza per non avere alcun costo da scontare e molti sconti di cui approfittare.

