Echo Show 5 con telecamera TP-Link: il bundle in offerta

Per rendere la tua casa più intelligente e connessa Amazon ha una sorpresa per te: il bundle che include il Nuovo Echo Show 5 (3ª generazione) e la potente telecamera TP-Link Tapo C200 è disponibile in offerta a soli 79,99 euro.

Echo Show 5 e telecamera: i contenuti del bundle

Echo Show 5 è il tuo assistente personale visivo. Questo dispositivo compatto ma potente offre un display touchscreen da 5,5 pollici che ti permette di visualizzare informazioni, controllare dispositivi domestici intelligenti, guardare video, ascoltare musica e molto altro.

Grazie all’integrazione con l’assistente vocale Alexa, puoi controllare il tuo ambiente con comandi vocali semplici ed intuitivi. Accendi le luci, regola il termostato, controlla la tua lista della spesa o ottieni le previsioni meteo con un semplice comando.

La telecamera TP-Link Tapo C200 è la compagna perfetta per garantire la sicurezza della tua casa. Dotata di connettività Wi-Fi, questa telecamera ti consente di monitorare gli ambienti interni con facilità. Con una risoluzione Full HD, potrai visualizzare dettagli nitidi e chiari in ogni angolo della stanza. Grazie alla visione notturna avanzata, potrai continuare a sorvegliare la tua casa anche quando è buio.

Questo bundle è la soluzione completa per chi desidera entrare nel mondo delle smart home. Con l’Echo Show 5 e la telecamera TP-Link Tapo C200, potrai avere un controllo completo sulla tua casa ovunque ti trovi. Utilizza l’Echo Show 5 per visualizzare il feed live della telecamera, ricevere notifiche quando rileva movimenti e persino interagire con chi si trova davanti alla telecamera attraverso il microfono integrato.

L’offerta attuale di soli 79,99 euro rende questo bundle un vero affare che non puoi lasciarti sfuggire. Trasforma la tua casa in una smart home all’avanguardia e sfrutta al massimo le potenzialità della tecnologia.

