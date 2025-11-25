 Echo Show 5 è il protagonista del Black Friday di Amazon!
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Echo Show 5 è il protagonista del Black Friday di Amazon!

Il nuovo Echo Show 5 è la stella del Black Friday grazie a un'offerta pazzesca e al bonus che ti permette di abbinare una presa intelligente.
Echo Show 5 è il protagonista del Black Friday di Amazon!
Tecnologia Casa e Domotica
Il nuovo Echo Show 5 è la stella del Black Friday grazie a un'offerta pazzesca e al bonus che ti permette di abbinare una presa intelligente.

Il nuovo modello Echo Show 5 è il protagonista del Black Friday di Amazon per due motivi. Il primo riguarda il prezzo. Oggi lo acquisti a soli 59,90 euro, invece di 109,99 euro! Stiamo parlando di un 46% di sconto esclusivo su questo schermo touch intelligente. Il secondo è che hai un bonus da usare per aggiungere una presa intelligente con soli 5 euro in più.

Acquista il tuo Echo Show 5

Cosa stai aspettando? Approfitta immediatamente di questa incredibile occasione! Puoi scegliere tra tre bellissimi colori: antracite, azzurro e bianco. Il vantaggio di questo display intelligente è che non solo puoi parlare, ma Alexa può anche mostrarti molte cose. Tutto questo attraverso l’ottimo schermo da 5,5 pollici. Così potrai controllare in un attimo il meteo e le ultime notizie.

BlackFriday
Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite

Echo Show 5 (Ultimo modello) | Schermo touch intelligente e compatto, con Alexa: controllo della Casa Intelligente e molto altro | Antracite

BlackFriday

59,90109,99€-46%

Vedi l’offerta

Con Echo Show 5 puoi anche effettuare videochiamate e visualizzare le videocamere di sicurezza compatibili. Sfrutta questo display per ascoltare musica e programmi in streaming oltre che seguire videoricette. Insomma, sarà davvero un dispositivo indispensabile una volta entrato nella tua vita e nelle tue abitudini. Potrai anche controllare i dispositivi per Casa Intelligente, come lampadine e termostati.

{title}

Acquista il tuo Echo Show 5

Posizionandolo in casa, questo gioiellino può anche trasformarsi in una cornice digitale che utilizza le tue foto come sfondo quando il dispositivo non è in uso. Non perdere ulteriore tempo prezioso per fare l’affare del giorno. Sfrutta il Black Friday di Amazon per avere questo Echo Show 5 a soli 59,90 euro, invece di 109,99 euro! Con 5 euro in più potrai acquistare una presa intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

HONOR 500: schermo OLED e fotocamera da 200 MP

HONOR 500: schermo OLED e fotocamera da 200 MP
Perché la RAM costa il doppio? Cosa sta prosciugando il mercato

Perché la RAM costa il doppio? Cosa sta prosciugando il mercato
Lagarde avverte: Europa in ritardo sull'AI rispetto a Cina e USA

Lagarde avverte: Europa in ritardo sull'AI rispetto a Cina e USA
Audio da sogno con Bose SoundLink Micro tra le mani: inimitabile (-23%)

Audio da sogno con Bose SoundLink Micro tra le mani: inimitabile (-23%)
HONOR 500: schermo OLED e fotocamera da 200 MP

HONOR 500: schermo OLED e fotocamera da 200 MP
Perché la RAM costa il doppio? Cosa sta prosciugando il mercato

Perché la RAM costa il doppio? Cosa sta prosciugando il mercato
Lagarde avverte: Europa in ritardo sull'AI rispetto a Cina e USA

Lagarde avverte: Europa in ritardo sull'AI rispetto a Cina e USA
Audio da sogno con Bose SoundLink Micro tra le mani: inimitabile (-23%)

Audio da sogno con Bose SoundLink Micro tra le mani: inimitabile (-23%)
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 nov 2025
Link copiato negli appunti