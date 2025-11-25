Il nuovo modello Echo Show 5 è il protagonista del Black Friday di Amazon per due motivi. Il primo riguarda il prezzo. Oggi lo acquisti a soli 59,90 euro, invece di 109,99 euro! Stiamo parlando di un 46% di sconto esclusivo su questo schermo touch intelligente. Il secondo è che hai un bonus da usare per aggiungere una presa intelligente con soli 5 euro in più.

Cosa stai aspettando? Approfitta immediatamente di questa incredibile occasione! Puoi scegliere tra tre bellissimi colori: antracite, azzurro e bianco. Il vantaggio di questo display intelligente è che non solo puoi parlare, ma Alexa può anche mostrarti molte cose. Tutto questo attraverso l’ottimo schermo da 5,5 pollici. Così potrai controllare in un attimo il meteo e le ultime notizie.

Con Echo Show 5 puoi anche effettuare videochiamate e visualizzare le videocamere di sicurezza compatibili. Sfrutta questo display per ascoltare musica e programmi in streaming oltre che seguire videoricette. Insomma, sarà davvero un dispositivo indispensabile una volta entrato nella tua vita e nelle tue abitudini. Potrai anche controllare i dispositivi per Casa Intelligente, come lampadine e termostati.

Posizionandolo in casa, questo gioiellino può anche trasformarsi in una cornice digitale che utilizza le tue foto come sfondo quando il dispositivo non è in uso. Non perdere ulteriore tempo prezioso per fare l’affare del giorno. Sfrutta il Black Friday di Amazon per avere questo Echo Show 5 a soli 59,90 euro, invece di 109,99 euro! Con 5 euro in più potrai acquistare una presa intelligente.