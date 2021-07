Echo Show 5 quasi a METÀ PREZZO: se non lo compri è FOLLIA

Echo Show 5 torna in promozione su Amazon e questa volta il prezzo è una bomba: con soli 49,99€ te lo porti a casa. In poche parole risparmi 40€ sul prezzo di listino, quasi la metà. Stai ancora aspettando?

Lo paghi e lo ricevi in pochissimo tempo gratuitamente in tutta Italia.

Amazon Alexa entra in casa tua con Echo Show 5

Echo Show 5 è una bell'aggiunta in qualunque casa. Non solo ti permette di accedere alle funzioni di Amazon Alexa, ma ti facilita anche la vita con altre centinaia di soluzioni. Come? Tocca a te scoprirlo.

Ha delle dimensioni ridotte, una bella colorazione Antracite e quando non lo usi puoi impostare una schermata di screensaver a tuo piacimento. È così che si trasforma in una cornice o un bel orologio da tavolo. Insomma, due piccioni con una fava.

Con la voce puoi chiedergli informazioni di vario genere, riprodurre musica o audiolibri. Se poi sei ti diletti in cucina, ad esempio, ti basta installare l'apposita skill per seguire ricette e molto altro ancora.

È capace altresì di riprodurre video in streaming, ti basta avere un account Prime Video o Netflix o puoi fare videochiamate con chi vuoi. Infatti è presente una webcam integrata che quando non usi si chiude e tutela la tua privacy.

Show 5 è un dispositivo completo che sì, ha decisamente una marcia in più rispetto agli altri della linea.

Acquistalo Echo Show 5 a soli 49,99€ su Amazon in offerta. Lo puoi pagare finanche in 5 comode rate mensili senza ulteriori costi. Altrimenti pagalo subito in un'unica soluzione. Ovviamente è un prodotto Prime e se sei abbonati lo ricevi in appena 48 ore a casa tua, ovunque tu sia e gratuitamente.