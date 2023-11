Echo Show 5 resta a METÀ PREZZO dopo il Black Friday: che occasione!

Vuoi personalizzare la tua casa e migliorare l’impianto di domotica con più device IoT? Amazon ha ancora tutte le offerte che fanno al caso tuo nonostante il passaggio di Black Friday e Cyber Monday. La settimana di sconti sembra continuare sul portale grazie all’offerta su Echo Show 5 di terza generazione, proposto a metà prezzo e dunque imperdibile per tutti coloro che vogliono uno schermo touch compatto e intelligente, dotato di Alexa. Andiamo a vedere le caratteristiche!

Echo Show 5 resta in offerta su Amazon

Per un periodo di tempo indeterminato il device Echo Show 5 continua a rimanere in promozione su Amazon, e dovresti proprio acquistarlo! Perché? Si tratta di un dispositivo intelligente con il design di una classica sveglia, ma che permette di impostare routine da avviare comodamente dal letto o da altri ambienti, anche semplicemente con la propria voce. Vuoi controllare calendario, meteo o accendere la TV? Basta chiederlo ad Alexa o premere lo schermo da 5,5 pollici!

In più, puoi ascoltare la tua musica o i tuoi podcast preferiti e persino guardare le serie TV che ami grazie alla compatibilità con Amazon Music, Prime Video, Spotify e tanti altri servizi. Quando non è in uso, poi, il device può riprodurre fotografie su schermo come una cornice digitale, semplicemente riprendendo le immagini salvate su Amazon Photos. Infine, la webcam da 2MP inclusa permette di effettuare videochiamate!

Il prezzo? Normalmente costerebbe 109,99 euro ma, con il Black Friday e ancora nei prossimi giorni, resterà disponibile a 54 euro! La consegna è garantita a costo zero e in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.