Stai cercando un dispositivo per controllare la casa in modo intelligente e per vedere a colpo d’occhio le notifiche, gli eventi, la temperatura esterna e le canzoni che stai ascoltando? Allora vai subito su Amazon e fai il tuo l’Echo Show 5 (Ultimo modello) a 64,99 euro, invece che 119,99 euro.

C’è dunque uno sconto del 46% sul prezzo di listino indicato da Amazon, grazie all’offerta del Black Friday 2026, e un risparmio di ben 55 euro sul totale. La promozione ti permette inoltre di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

Echo Show 5 (Ultimo modello): offerta top Black Friday 2026

Sicuramente questa è una delle offerte migliori della Black Friday 2026 di Amazon e non è quindi da farsela scappare. Anche perché l’Echo Show 5 (Ultimo modello) offre tantissime funzionalità per gestire i tuoi dispositivi intelligenti di casa come lampadine e termostati. Potrai parlare con Alexa per avere informazioni della temperatura della giornata o per ascoltare la musica e inserire cose che ti servono in una lista della spesa.

Grazie al suo display da 5,5 pollici potrai controllare subito il meteo, le ultime notizie, puoi vedere i titoli delle canzoni che stai ascoltando o altri programmi in streaming. Inoltre, grazie anche alla videocamera integrata, puoi fare videochiamate con chi ha un modello compatibile. Quando poi il dispositivo non è in uso, con Amazon Photos, puoi far scorrere le tue immagini sullo schermo e se sei un membro Prime potrai archiviare le foto nel cloud in modo illimitato.

Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche straordinarie di uno dei migliori dispositivi per la domotica e per facilitre diverse cose durante la giornata. Approfitta del Black Friday di Amazon e acquista il tuo Echo Show 5 (Ultimo modello) a 64,99 euro, invece che 119,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.