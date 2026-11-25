È da un po’ che stai pensando di acquistare un robot aspirapolvere che lavi anche in contemporanea il pavimento, con stazione di ricarica e svuotamento automatico, senza dover spendere un mucchio di soldi? Allora approfitta del Black Friday di Amazon 2026 e fai tuo il roborock Qrevo S Pro a 299,99 euro, anziché 599,99 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero. Sul prezzo di listino c’è uno sconto fuori di testa del 50% che porta il prezzo al minimo storico finora registrato su Amazon e ti fa risparmiare tantissimo. Inoltre puoi dilazionare il pagamento in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina.

roborock Qrevo S Pro: tutto in un solo dispositivo

Con il roborock Qrevo S Pro ti dimenticherai letteralmente della pulizia del pavimento. È in grado infatti di mappare con precisione le stanze e quindi continuare a percorrerle senza fermarsi mai, superando anche gli eventuali ostacoli. Con la sua aspirazione da 18.500 Pa raccoglie tutto lo sporco sul pavimento, dai capelli ai peli di animali fino a briciole e detriti.

Possiede due pannetti rotanti sollevabili che lavano in contemporanea il pavimento mentre viene aspirato e quindi rimuovono tutto lo sporco senza che tu debba ripassare. Inoltre ha una spazzola laterale anti-groviglio ad arco per diminuire drasticamente la manutenzione. E poi con la stazione di svuotamento automatico potrai stare 65 giorni senza fare praticamente niente. La stessa è dotata di un asciugatura e lavaggio con acqua e aria calda dei pannetti per fare in modo che siano sempre perfettamente efficienti.

Ci sarebbero tanti dettagli da mettere in evidenza ma il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire a momenti. Per cui i fiondati su Amazon e acquista il tuo roborock Qrevo S Pro a 299,99 euro, anziché 599,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.