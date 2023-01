Echo Show 8 con Alexa: il prezzo crolla su Amazon

Con il suo schermo da 8 pollici, Echo Show 8 è lo smart display progettato da Amazon per aggiungere una componente visiva all’interazione con l’assistente virtuale Alexa. Oggi merita una segnalazione su queste pagine grazie al forte sconto sul listino che permette di acquistarlo quasi a metà prezzo.

Offerta Amazon: smart display Echo Show 8 a -45

Sono numerose le funzionalità integrate: dal supporto a chiamate e videochiamate alla riproduzione di film e serie TV in streaming, senza dimenticare il controllo vocale di luci e altri dispositivi della smart home e la possibilità di trasformarsi in una cornice digitale per visualizzare le proprie gallerie fotografiche. Ci sono anche pulsanti fisici per disattivare microfoni e videocamera, per una tutela della privacy senza comprometti. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare lo smart display Echo Show 8 di Amazon con Alexa al prezzo finale di soli 59,99 euro invece di 109,99 euro come da listino, grazie allo sconto del 45% proposto oggi da Amazon. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà da te.

Hai la possibilità di scegliere tra due colorazioni, a seconda dello stile del tuo arredamento: Grigio chiaro oppure Antracite.

