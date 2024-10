Echo Show 8 per una casa super smart: versatile e in sconto (-38%)

Rendere la tua casa smart è un gioco da ragazzi, devi sapere quali prodotti acquistare ed è fatto. Inizia con un assistente e fallo in grande scegliendo sia Amazon Alexa che Echo Show 8 di 3ª generazione. Con display touch intelligente e webcam integrata, le possibilità e le funzioni sono avanzate. Puoi acquistarlo subito su Amazon a soli 114,99€. Non solo hai uno sconto del 38% a disposizione ma con l’acquisto ricevi la Sengled Smart Plug.

Echo Show 8 di 3ª generazione, perché acquistare questo modello?

Non solo potente e bello a vedersi ma Echo Show 8 di 3ª generazione è un prodotto che è completo a tutto tondo. Naturalmente ti mette a disposizione Amazon Alexa ma puoi usarlo in tanti modi diversi per elevare la tua smart home sotto numerosi punti di vista.

Anzitutto ti faccio notare che ha un display intelligente, super luminoso e touch. Usalo per creare gallerie di immagini oppure visualizzare le informazioni che desideri o ancora, riproduce contenuti multimediali con un solo comando vocale. La cassa integrata è così potente che quando decidi di ascoltare la tua musica preferita, la senti in tutta casa molto probabilmente. E la qualità è sopraffine.

Alexa non ti lascia mai da solo restando sempre a pronta disposizione per poter gestire i dispositivi collegati come la Sengled Smart Plug, la presa intelligente che ti permette di trasformare un qualsiasi dispositivo in uno di ultima generazione.

Per completare il tutto, usa il tuo Show 8 anche per restare in contatto con amici e familiari attraverso la webcam integrata e perché no, anche per controllare casa quando sei lontano.

A soli 114,99€ su Amazon, Echo Show 8 di 3ª generazione con Sengleg Smart Plug è in sconto del 38%. Non perdere questa occasione e aggiungilo immediatamente al tuo carrello per completare l’acquisto.

