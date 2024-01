Come vedere in streaming la nuova serie Echo

Echo è la nuova serie dedicata all’omonimo personaggio Marvel, appena uscita e da vedere in streaming su Disney+. Per guardare subito tutti gli episodi sui tuoi dispositivi (smartphone, tablet, computer o televisore) ti basta l’abbonamento economico da 5,99 euro al mese.

Echo: guarda la serie in streaming

Cronologicamente, gli eventi si svolgono dopo quelli raccontati in Hawkeye. Affronta le origini di Maya Lopez (e della sua controparte Echo), supereroina nativo americana comparsa per la prima volta in fumetto nell’ormai lontano 1999. Senza anticipare troppo, per non rovinare l’esperienza, riportiamo solo che è chiamata ad affrontare il suo passato e a riconnettersi con le proprie radici. Le recensioni fin qui pubblicate hanno voti molto positivi, sia dalla critica che dal pubblico. Di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale.

È la storia di Maya Lopez. braccata dall’impero criminale di Wilson Fisk. Quando il suo viaggio la riporta a casa, dovrà affrontare la sua famiglia e il suo retaggio.

Fanno parte del cast di attori, tra gli altri, Alaqua Cox (nei panni della protagonista principale), Vincent D’Onofrio, Tantoo Cardinal, Chaske Spencer, Devery Jacobs e Cody Lightning. La regia è di Sydney Freeland e Catriona McKenzie. Tutti i cinque episodi che compongono la prima stagione sono già disponibili, ecco i titoli: Chafa, Lowak, Tuklo, Taloa e Maya.

È possibile attivare l’abbonamento a Disney+ con prezzi da soli 5,99 euro al mese. Così, si ha accesso a un mondo di intrattenimento in streaming, grazie al catalogo della piattaforma che si arricchisce di continuo. Tra le ultime nuove uscite citiamo solamente la serie I Leoni di Sicilia, la docuserie Raffa dedicata a Raffaella Carrà e la prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.