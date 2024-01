Echo Studio torna in offerta su Amazon: compralo al 17% in meno

Anche dopo il periodo delle feste natalizie le offerte sui dispositivi Amazon non mancano. Se stai pensando all’acquisto di un telecomando smart come Fire TV Stick in promozione, o a un prodotto per la domotica della linea Echo con Alexa, questo è il momento giusto. Da poche ore, infatti, l’altoparlante Echo Studio è disponibile al 17% in meno sul portale di e-commerce!

Echo Studio in offerta su Amazon: le specifiche

Il dispositivo Echo Studio è il più potente e avanzato della gamma Echo, caratterizzato da un comparto audio definito dallo standard Dolby Atmos e da casse pronte a riprodurre qualsiasi contenuto sonoro in altissima definizione. Vuoi ascoltare musica da Amazon Music, Spotify, Apple Music o altre piattaforme anche con supporto ai brani Hi-Fi? I cinque altoparlanti di questo device sapranno garantire sempre e comunque un audio definito, senza distorsioni e profondo al punto giusto!

Non solo, ma questo modello di Echo rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente in cui si trova, adattando la riproduzione per offrire un audio ottimale! Ovviamente, poi, non può mancare la serie di comandi vocali per Alexa che permette di richiedere la lettura di notizie, delle previsioni del meteo e tantissime altre informazioni in un batter di ciglia. Il design, infine, permette di posizionare il dispositivo in qualsiasi stanza senza che sfiguri troppo.

Quanto costa? Normalmente 239,99 euro, ma per questi giorni scende a 199,99 euro con consegna gratuita in un giorno e pagamento effettuabile a rate con piano da 5 mensilità senza interessi. Insomma, è una occasione imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.