Echo Studio al 25% in meno su Amazon è un AFFARE: approfittane!

Su Amazon recentemente c’è stato il Prime Day, avviato in anticipo con sconti mozzafiato su dispositivi proprietari come Echo Auto a metà prezzo. Ancora oggi, però, in questi giorni di metà ottobre, è possibile trovare device Echo a cifre allettanti. Ad esempio, l’altoparlante Echo Studio è disponibile al 25% in meno, anche se ancora per poche ore!

Echo Studio è imperdibile a questo prezzo

Lo speaker wireless Echo Studio è la soluzione di ultima generazione proposta da Amazon con un audio cristallino potenziato dal supporto allo standard Dolby Atmos, ergo all’audio spaziale in altissima definizione. Il supporto ad Alexa non può mancare e permette di gestire vocalmente l’ascolto di brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali, o ovviamente della domotica. Tuttavia, l’audio spaziale è disponibile solo con servizi compatibili come Amazon Music Unlimited, che richiede l’abbonamento apposito.

Con il pulsante per disattivare il microfono potrai poi evitare di attivare inavvertitamente Alexa, e quindi tutelare la tua privacy. Insomma, in un solo passo hai uno speaker di alta qualità e un assistente vocale per gestire la tua casa intelligente, proteggendoti dalla cattura di discorsi sensibili.

Il prezzo? Al posto di 239,99 euro si parla di 179,99 euro, ovvero il 25% in meno, sia per la colorazione Antracite che per la versione Bianco ghiaccio. Il pagamento può essere effettuato a rate senza interessi con piano firmato Amazon, a rate con Cofidis o in unica soluzione, sempre rigorosamente con carta di credito. Infine, la consegna è gratuita.

