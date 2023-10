Metà prezzo per il nuovo Echo Auto con Alexa

Amazon ha lanciato nei mesi scorsi la seconda generazione di Echo Auto con una finalità ben precisa: migliorare la prima versione del dispositivo, già molto apprezzata dagli utenti,ma senza stravolgerne la natura. Oggi la propone sull’e-commerce con uno sconto del 50% rispetto al listino ufficiale, permettendo così a chiunque di mettersi al volante con il supporto dell’intelligenza artificiale di Alexa.

Al volante con Alexa: -50% sul nuovo Echo Auto

Una delle novità più importanti riguarda il design, reso più compatto. C’è anche un supporto adesivo riprogettato, nel nome del comfort e della stabilità. All’interno del prodotto trovano posto cinque microfoni in totale, posizionati in modo strategico, per interpretare correttamente tutti i comandi vocali, in ogni situazione, anche con i finestrini abbassati e quanto c’è parecchio rumore. Altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Tra le molte funzionalità supportate segnaliamo il controllo delle telefonate senza togliere le mani dal volante, la riproduzione di contenuti multimediali come musica o podcast e persino l’interazione con le apparecchiature della smart home. Ecco cosa è contenuto nella confezione. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto sull’e-commerce.

L’offerta a metà prezzo proposta oggi ti permette di comprare il nuovo Echo Auto al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. Un’ottima occasione per rendere il tuo veicolo una smart car, attraverso una tecnologia studiata per ridurre le distrazioni e aumentare la sicurezza in viaggio.

Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon, con disponibilità immediata e pronta consegna. Se decidi si effettuare subito l’ordine, lo riceverai già entro domani senza spese extra per il trasporto.

