 ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al minimo storico con Prime Day in anticipo
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ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al minimo storico con Prime Day in anticipo

Il robot aspirapolvere lavapavimenti con la stazione inclusa, ECOVACS DEEBOT T50 OMNI, è al minimo storico con il Prime Day in anticipo.
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al minimo storico con Prime Day in anticipo
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Il robot aspirapolvere lavapavimenti con la stazione inclusa, ECOVACS DEEBOT T50 OMNI, è al minimo storico con il Prime Day in anticipo.
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Approfitta anche tu di questa strepitosa occasione che trovi solo su Amazon grazie al Prime Day in anticipo e fai tu o un robot aspirapolvere lavapavimenti straordinario a un ottimo prezzo. Oggi potrai avere ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen 2 a soli 285 euro, invece che 369 euro.

Con lo sconto del 23% potrai quindi risparmiare la bellezza di 84 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa un robot che aspira e lava i pavimenti in modo eccellente. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Essendo un esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.

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ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al prezzo più basso

Al prezzo più basso finora registrato su Amazon sicuramente l’ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen 2 è da prendere al volo. Garantisce una pulizia del pavimento incredibilmente efficace e veloce. È in grado infatti di aspirare e lavare contemporaneamente il pavimento. Gode di una potenza di aspirazione da 21.000 Pa e con tecnologia ZeroTangle 2.0 riesce a raccogliere anche i detriti e districa attivamente i capelli per zero grovigli.

Possiede due pannetti rotanti che strofinano il pavimento garantendo una pulizia eccezionale e riuscendo a togliere anche le macchie più ostinate. Inoltre è spesso appena 81 mm dunque è in grado di infilarsi dappertutto e con la tecnologia AIVI 3D 2.0 riesce a individuare i contorni tridimensionali degli oggetti garantendo un movimento preciso in tutte le stanze. Potrai gestirlo con l’app dedicata ed è inclusa la stazione di svuotamento automatico con tante funzioni tra cui il lavaggio dei pannetti e il ricambio dell’acqua.

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Devi essere veloce perché un’occasione del genere scadrà sicuramente da un momento all’altro. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen 2 a soli 285 euro, invece che 369 euro. Ricorda che per averlo dovrai essere iscritta ai servizi prime per cui, se non sei ancora abbonata, fallo immediatamente cliccando qui.

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Pubblicato il 16 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
16 giu 2026
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