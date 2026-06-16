ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al minimo storico con Prime Day in anticipo

Approfitta anche tu di questa strepitosa occasione che trovi solo su Amazon grazie al Prime Day in anticipo e fai tu o un robot aspirapolvere lavapavimenti straordinario a un ottimo prezzo. Oggi potrai avere ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen 2 a soli 285 euro, invece che 369 euro.

Con lo sconto del 23% potrai quindi risparmiare la bellezza di 84 euro sul totale e soprattutto potrai portarti a casa un robot che aspira e lava i pavimenti in modo eccellente. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina. Essendo un esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.

ECOVACS DEEBOT T50 OMNI al prezzo più basso

Al prezzo più basso finora registrato su Amazon sicuramente l’ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen 2 è da prendere al volo. Garantisce una pulizia del pavimento incredibilmente efficace e veloce. È in grado infatti di aspirare e lavare contemporaneamente il pavimento. Gode di una potenza di aspirazione da 21.000 Pa e con tecnologia ZeroTangle 2.0 riesce a raccogliere anche i detriti e districa attivamente i capelli per zero grovigli.

Possiede due pannetti rotanti che strofinano il pavimento garantendo una pulizia eccezionale e riuscendo a togliere anche le macchie più ostinate. Inoltre è spesso appena 81 mm dunque è in grado di infilarsi dappertutto e con la tecnologia AIVI 3D 2.0 riesce a individuare i contorni tridimensionali degli oggetti garantendo un movimento preciso in tutte le stanze. Potrai gestirlo con l’app dedicata ed è inclusa la stazione di svuotamento automatico con tante funzioni tra cui il lavaggio dei pannetti e il ricambio dell’acqua.

Devi essere veloce perché un’occasione del genere scadrà sicuramente da un momento all’altro. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen 2 a soli 285 euro, invece che 369 euro. Ricorda che per averlo dovrai essere iscritta ai servizi prime per cui, se non sei ancora abbonata, fallo immediatamente cliccando qui.