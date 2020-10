Ecovacs, prove generali di Amazon Prime Day

Se non è un antipasto di Prime Day, poco ci manca. Il robot Ecovacs Robotics Deebot Ozmo 950, infatti, taglia il prezzo del 33% e per poche ore ancora è disponibile con uno sconto che arriva quindi a 200 euro.

Per portare a casa il robot aspirapolvere e lavapavimenti, solitamente disponibile a 599 euro, sono sufficienti 399 euro (il minor prezzo raggiunto dal prodotto fino ad oggi, anche rispetto a precedenti iniziative di sconto).

Non sono ancora note le offerte che Amazon porterà online il 13 e 14 ottobre, ma offerte di questo tipo non potranno certo essere superate già nel giro di poche ore: chiunque sia interessato ad un robot per le pulizie di casa o dell’ufficio, insomma, ha la possibilità di approfittare subito di questa opportunità senza dover attendere un Prime Day che non potrebbe offrire nulla di più vantaggioso di questo -33%. Nota bene: in caso di acquisto è possibile optare altresì per una speciale offerta Edison che promette fino a 110 euro di ulteriore buono sconto in caso di opzione sull’offerta luce e gas.

Tre modalità di aspirazione, navigazione smart navi 3.0, programmazione automatica e batteria da 5200mAh per 200 minuti di autonomia. Poche ore soltanto per poter far propria l’offerta, dopodiché non resterà che attendere e sperare nuove opportunità similari.