Come vedere Ecuador-Senegal in streaming

Ecuador-Senegal decide le sorti del gruppo A nei mondiali di calcio in Qatar. Entrambe le nazionali hanno ancora la possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale in caso di una vittoria, mentre ai sudamericani basta un pareggio. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 16:00 di martedì 29 novembre, nella cornice dello Stadio Internazionale Khalifa della capitale Doha. In contemporanea si disputa anche Olanda-Qatar, l’altro match che chiude il girone. Puoi guardare la partita in diretta streaming gratis.

Ecuador-Senegal: guarda la partita in diretta streaming

Tutto ciò che devi fare è collegarti alla piattaforma RaiPlay. Non servono abbonamenti né sottoscrizioni premium a pagamento: l’intera competizione è infatti un’esclusiva del servizio pubblico, che la rende visibile a tutti in chiaro e da qualsiasi dispositivo come smartphone, tablet e computer, senza dimenticare i televisori connessi a Internet. Da casa è inoltre possibile sintonizzarsi sui tradizionali canali TV (Rai Sport). C’è anche la trasmissione a risoluzione 4K per chi è in possesso di un apparecchio compatibile con la tecnologia HbbTV (al numero 101).

In passato, nel corso della loro storia, le due nazionali si sono incontrate solo una volta, in occasione di un’amichevole disputata nel 2002. Finì 0-1 per gli africani.

Ecco la classifica del gruppo A dopo due turni, con i padroni di casa già eliminati.

Olanda: 4 punti; Ecuador: 4 punti; Senegal: 3 punti; Qatar: 0 punti.

Anche dall’estero è possibile guardare Ecuador-Senegal in diretta streaming e con telecronaca in italiano. Non bisogna far altro che connettersi a RaiPlay passando da NordVPN (in forte sconto), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, utile per la visione.

