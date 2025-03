Edge 134, impostazioni più veloci e gestione link migliorata

Microsoft ha appena rilasciato Edge 134 per tutti gli utenti del Canale Stabile. E non è un aggiornamento qualsiasi: questo update mette il boost al proprio browser.

Nuovo aggiornamento Microsoft Edge 134 disponibile

Uno dei punti di forza di Edge 134 è senza dubbio la sezione Impostazioni, ora più reattiva grazie a WebUI2 e con pagine più ottimizzate. Insomma, se prima personalizzare il tuo browser era un’impresa, ora sarà molto più facile.

Gli utenti Entra ID, noteranno subito una differenza: l’opzione per aggiungere un account personale collegato direttamente da Edge non è più disponibile nel menu del profilo. E la policy LinkedAccountEnabled? È diventata obsoleta con Edge 134.

Microsoft Search in Bing: una fine annunciata

Microsoft Search in Bing, l’esperienza di ricerca di lavoro disponibile su Bing.com, andrà in pensione il 31 marzo 2025. Di conseguenza, la policy AddressBarMicrosoftSearchInBingProviderEnabled, usata per configurare i risultati di Microsoft Search in Bing nella barra degli indirizzi di Edge for Business, sarà deprecata e resa non funzionante in una futura versione di Edge.

Ma non bisogna temere: la nuova policy per sostituirla, AddressBarWorkSearchResultsEnabled, è già disponibile in Edge 134.

Edge e Teams: un duo perfetto su macOS

Se si usa Edge su macOS come browser predefinito per aprire i link web in Teams, ora si potrà godere di un’esperienza di navigazione più fluida. I link nelle chat di Teams si apriranno attraverso Edge, che si avvierà nel profilo corrispondente a quello autenticato. Risultato? Un’integrazione perfetta tra identità e dati utente nelle app Microsoft. Gli amministratori potranno controllare la disponibilità di questa funzione tramite la policy Microsoft 365 “Scegli quale browser apre i collegamenti web”.

Scareware Blocker: lo scudo contro gli attacchi

Edge 134 porta con sé anche una novità in anteprima: Scareware Blocker, uno scudo alimentato dall’intelligenza artificiale progettato per proteggere dagli attacchi scareware. Gli amministratori possono controllare la disponibilità di questa funzione utilizzando la policy ScarewareBlockerProtectionEnabled.

Impostazioni di Edge: un restyling per una maggiore usabilità

Le Impostazioni di Edge stanno migrando verso WebUI2 per migliorare la reattività della pagina e introducendo una serie di piccoli aggiornamenti visivi e di contenuto per migliorare l’usabilità complessiva. Cosa aspettarsi? Impostazioni più semplici, un numero semplificato di pagine, una riorganizzazione dei contenuti e un’interfaccia utente coerente.

Attenzione però: questa funzione è in fase di rollout graduale. Se non si vede subito, non bisogna preoccuparsi: arriverà presto.