Edge 144: si può rimuovere Copilot con un clic, finalmente

Microsoft ha rilasciato Edge 144 per tutti gli utenti nel canale Stabile, e la novità più celebrata è probabilmente quella più piccola, si può finalmente nascondere Copilot dalla toolbar con un semplice clic destro.

Bye Bye Copilot su Edge

Che Microsoft abbia dovuto aspettare fino alla versione 144 per implementare questa funzionalità basilare dice molto su quanto fosse determinata a imporre Copilot a tutti, volenti o nolenti. Ma almeno ora l’opzione c’è, e chiunque non voglia un assistente AI perennemente visibile può liberarsene in due secondi.

Backend WebGL nuovo per ambienti senza GPU

Edge ora usa Windows Advanced Rasterization Platform (WARP) per i workload WebGL su sistemi Windows senza GPU fisica. Le versioni precedenti usavano SwiftShader, che non è più un componente supportato. Questo scenario riguarda principalmente ambienti headless e macchine virtuali, contesti dove non si ha una scheda grafica dedicata, ma si deve comunque far girare contenuti web che richiedono rendering accelerato.

Su piattaforme non-Windows, andando avanti serve una GPU fisica per WebGL. Microsoft ha deciso che non vale la pena mantenere software rasterizer su macOS e Linux, quindi chi usa Edge su questi sistemi in un ambiente virtuale o headless, in futuro avrà problemi con i contenuti WebGL.

Pagina “What’s New” per Edge for Business

A partire da Edge 145 (quindi la prossima versione), Edge for Business mostrerà una pagina “What’s New” la prima volta che il browser viene lanciato dopo un aggiornamento importante. L’idea è aiutare gli utenti a capire le nuove funzionalità e come usarle per massimizzare la produttività.

Gli admin possono controllare questa funzione usando la policy WhatsNewPageForEntraProfilesEnabled. Gli IT manager possono anche disabilitare la pagina.

“Efficiency Mode” diventa “Energy Saver”

Microsoft ha deciso di rinominare alcune funzioni per renderle più chiare. “Efficiency mode” diventa “Energy saver“, e “Efficiency mode for PC gaming” diventa “PC gaming boost“. I nuovi nomi descrivono meglio cosa fanno effettivamente le funzioni: il primo risparmia energia, il secondo potenzia le performance durante il gaming.

Il cambio di nome ha senso, “Efficiency mode” non dice granché a un utente medio, mentre “Energy saver” è immediato. Stessa cosa per “PC gaming boost” rispetto al generico “efficiency mode for PC gaming”. I nuovi nomi appariranno nelle impostazioni delle prestazioni del browser dopo l’aggiornamento.

Autofill migliorato che chiede conferma

Quando si compila un indirizzo in un form, Edge ora chiede se si vuole salvarlo per futuri suggerimenti autofill. Prima salvava tutto automaticamente, causando un sacco di voci non volute nei suggerimenti: indirizzi temporanei, indirizzi di test, indirizzi inseriti per sbaglio. Questo miglioramento assicura che i dati autofill vengano salvati intenzionalmente dagli utenti invece che accumulati passivamente.

Visual Search desktop: Bing integrato nella barra ricerca

Edge 144 porta Visual Search desktop, permettendo di inviare rapidamente immagini a Bing Visual Search direttamente dalla barra di ricerca del browser. Si possono identificare immagini, persone, animali, show TV; estrarre, copiare e tradurre testo mantenendo la formattazione; risolvere domande su vari argomenti; scoprire prodotti, moda, ricette, identificare location.

Tutto questo è disponibile solo su dispositivi Windows per ora. È un’integrazione comoda se si usa Bing come motore di ricerca principale e si ha bisogno di fare reverse image search o identificare oggetti/persone/luoghi frequentemente.

Correzioni di sicurezza e crash

Edge 144.0.3719.82 include correzioni di sicurezza per varie vulnerabilità e una correzione per un crash del browser che si verificava quando si tentava di caricare un file da una cartella locale. Nessun dettaglio specifico sulle vulnerabilità sistemate, ma considerando che Edge riceve aggiornamenti di sicurezza regolarmente, è buona pratica aggiornare appena possibile.

Si può aggiornare andando su edge://settings/help, oppure continuare a usare il browser normalmente e si aggiornerà da solo in background tra un riavvio e l’altro. A meno che non usi Edge for Business con policy di update controllate centralmente, in quel caso bisogna aspettare che l’IT approvi il roll out.