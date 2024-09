Edge: in arrivo Extension Performance Detector

All’interno del browser Edge è in arrivo una nuova funzionalità che vale la pena segnalare, poiché potrebbe tornare molto utile a chi fa quotidianamente affidamento sul software: si chiama Extension Performance Detector. Come si può intuire già dal nome, si occupa di analizzare le prestazioni delle estensioni installate. O meglio, il loro eventuale impatto sull’esperienza di navigazione, individuando e comunicando potenziali problemi legati a un eccessivo impiego delle risorse.

L’installazione delle estensioni può renderti più produttivo e aiutarti a personalizzare Microsoft Edge in base alle tue esigenze. Tuttavia, se noti un ritardo nel caricamento delle pagine, potrebbe essere dovuto alle estensioni che eseguono righe extra di codice Web al fine di personalizzare la pagina per te.

Come funziona Extension Performance Detector di Edge

Come sempre accade in questi casi, in un primo momento si trova in fase di test. Chi la vuol mettere alla prova fin da subito lo può fare, scaricando la versione 130 dal canale Canary. Qui sotto, uno screenshot contenente un avviso.

Individuato problema di prestazioni: le tue estensioni del browser istallate stanno causando un caricamento più lento del 50% per le pagine Web.

Per attivare Extension Performance Detector su Edge è necessario digitare edge://flags/#edge-performance-extension-detection nella barra dell’indirizzo, selezionare il valore Enabled e riavviare il browser.

Una volta raccolti i feedback necessari e apportate le ottimizzazioni del caso, Microsoft implementerà la novità anche nelle altre versioni del software, fino ad arrivare a un rollout su larga scala.

La gestione delle risorse da parte di Edge è un aspetto a cui il gruppo di Redmond tiene molto, come dimostrano altre caratteristiche integrate, a partire dal Resource Control svelato nei mesi scorsi. Anche e soprattutto seguendo questa strada, il progetto potrà fidelizzare gli utenti già raggiunti e conquistarne altri, con l’obiettivo di rosicchiare quote di mercato al concorrente (e leader indiscusso) Chrome di Google.