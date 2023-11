Edge for Business: nuove funzionalità per aziende

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità per Edge for Business, versione del browser che offre produttività e sicurezza ai dipendenti aziendali, quando viene utilizzato un account Entra ID (ex Azure Active Directory). Ovviamente permette di accedere a Microsoft Copilot dalla barra laterale e quindi di sfruttare la potenza dell’assistente digitale basato sull’IA generativa.

Novità di Edge for Business

Una delle novità introdotte da Microsoft è denominata Edge management service. Gli amministratori IT possono utilizzare il Microsoft 365 admin center per configurare l’assistente digitale nel browser, attivare/disattivare altre funzionalità IA e consentire o bloccare l’accesso a dati sensibili. Il servizio consente inoltre di gestire le richieste di accesso alle estensioni.

Le altre novità sono pensate per migliorare la produttività. La prima è chiamata Shared links. Permette di trovare velocemente tutti i link condivisi dai colleghi di lavoro tramite Outlook o Microsoft Teams. È possibile filtrare i link per tipo, app di provenienza, data, persona o keyword.

Sfruttando invece Copilot sarà possibile generare riassunti dei video di YouTube con sottotitoli. Dopo aver aperto il video è sufficiente cliccare sull’icona Copilot nella barra laterale del browser e inserire un prompt. La funzionalità Workspaces, che consente di condividere un gruppo di schede, offrirà la possibilità di bloccare le schede per evitare la cancellazione accidentale.

Le ultime due novità sfruttano l’intelligenza artificiale. Compose permette di creare una bozza di un documento, email o report, inserendo una breve descrizione nella barra laterale di Edge for Business. Tab auto-grouping consente invece di raggruppare automaticamente le schede in cui sono mostrati contenuti simili.