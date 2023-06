Edge invia le immagini viste dagli utenti a Microsoft

Edge è indubbiamente un browser pieno zeppo di funzionalità e in grado di rendere l’esperienza d’uso degli utenti molto ricca e confortevole proprio per questo, come dimostra la recente aggiunta dei controlli rapidi con mouse. Ci sono tuttavia alcune funzioni che possono creare dei problemi a livello di privacy. A tal riguardo, è notizia delle ultime ore quella che il navigatore sta inviando le immagini visualizzate dagli utenti direttamente a Microsoft.

Edge: problemi di privacy con SuperRes

Andando più in dettaglio, Edge include uno strumento di miglioramento delle immagini, denominato SuperRes o Migliora immagini Microsoft Edge, il quale, a detta di Microsoft, può usare la super-risoluzione per migliorare la chiarezza, la nitidezza, l’illuminazione e il contrasto nelle immagini sul Web.

La funzione pare essere molto utile e interessante, ma i recenti update del browser nel canale Canary hanno fornito maggiori informazioni su come agisce il miglioramento delle immagini e lo scenario non è poi così allettante come sembra.

Il browser, infatti, avverte che invia collegamenti alle immagini a Microsoft invece di eseguire miglioramenti sul dispositivo in uso.

Il problema più grande con la suddetta funzionalità (ma anche con altri servizi) è che viene attivata per impostazione predefinita, per cui gli utenti danno inconsapevolmente e automaticamente l’autorizzazione al browser per inviare immagini a Microsoft per l’elaborazione e il miglioramento.

Chi non gradisse la cosa, però, può procedere andando a disattivare la funzione, avviando Edge, espandendo il menu principale, selezionando la voce Impostazioni da quest’ultimo, poi quella Privacy, ricerca e servizi, scorrendo verso il basso la schermata proposta e disabilitando il toggle in corrispondenza della dicitura Migliora le immagini in Microsoft Edge.