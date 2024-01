Edge per iOS e Android consente l'uso di Copilot Pro

Copilot Pro, annunciato la scorsa settimana, può essere utilizzato anche tramite Edge per iOS e Android. Finora era accessibile solo su web, Windows, macOS e iPadOS. Ovviamente è necessario sottoscrivere l’abbonamento. Da ieri sono invece disponibili i primi GPTs (anche senza abbonamento), ovvero chatbot custom che permettono di eseguire specifiche attività.

Copilot Pro anche su iOS e Android

Copilot Pro offre diversi vantaggi rispetto alla versione gratuita, tra cui l’accesso prioritario ai modelli GPT-4 e GPT-4 Turbo durante le ore di punta, la possibilità di creare i GPTs e la creazione di immagini in formato orizzontale tramite il modello DALL-E 3. Il costo dell’abbonamento è 22 euro/mese per utente.

Dopo aver acquistato l’abbonamento sul sito ufficiale, alcuni utenti (il rollout è graduale) potranno accedere a Copilot Pro tramite Edge per iOS. Ci sono però alcune limitazioni rispetto alla versione desktop. Manca ad esempio il plugin Suno per la generazione della musica, disponibile solo su web. Microsoft aggiungerà tutte le funzionalità nel corso delle prossime settimane.